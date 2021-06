Volante Jadson deixa o Cruzeiro e será reforço do Juventude

Jogador de 27 anos não veste mais a camisa cruzeirense e disputará a Série A pela equipe gaúcha

O volante Jadson está deixando o Cruzeiro para reforçar o Juventude na disputa da Série A do Brasileirão. O atleta, inclusive, está fora da lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Guarani, nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela oitava rodada da Série B.

A liberação do jogador teve aprovação do técnico Mozart. A negociação, por empréstimo, deverá ser concretizada nas próximas horas. Agora, Cruzeiro e Juventude estudam como será o pagamento do salário e se o contrato dele com o time mineiro, que se encerra no fim da temporada, será renovado por mais um ano.

O meio-campista retornou ao Cruzeiro em outubro do ano passado, após um período de empréstimo ao Bahia. No total, foram 56 jogos pela Raposa e dois gols marcados.

Porém, dentro de campo, nunca foi unanimidade entre os torcedores e não conseguiu uma boa sequência de jogos. A última partida foi na derrota do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Operário, quando o técnico Mozart Santos já comandava a equipe de Belo Horizonte.

Trajetória no Cruzeiro

O volante foi contratado quando Itair Machado era o responsável por comandar o futebol do Cruzeiro e teve o nome aprovado pelo então treinador Mano Menezes.

Chegou à Belo Horizonte em uma troca com o Fluminense que envolveu o volante Bruno Silva. O primeiro jogo dele pela Raposa foi contra o Guarani de Divinópolis-MG, no dia 23 de janeiro pelo Campeonato Mineiro de 2019.

Revelado no Flamengo, Jadson jogou no Botafogo, Udinese, Athletico Paranaense e Ponte Preta. No Juventude, pode ser o substituto de João Paulo, que deve seguir para o Goiás.