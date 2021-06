Cruzeiro tenta se livrar de salário e negocia empréstimo de Jádson ao Juventude

Com salário elevado para os atuais padrões do Cruzeiro (R$ 190 mil mensais), jogador conversa sobre transferência para o Juventude até o fim de 2021

O Juventude negocia o empréstimo do volante Jádson com o Cruzeiro. As tratativas acontecem nos bastidores e são pelo empréstimo até o fim da atual temporada, quando se encerra o vínculo do jogador na Toca da Raposa II. A informação sobre o interesse foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela Goal.

Os mineiros aceitam se livrar do atleta de 27 anos por causa da questão salarial. Ele tem vínculo para receber R$ 190 mil por mês na capital mineira. O montante está acima do teto estipulado pela cúpula para o decorrer da temporada.

O atleta é visto como opção no elenco comandado por Mozart Santos. Ele foi reserva em todos os jogos sob o comando do treinador na Série B do Campeonato Brasileiro e só entrou em campo por 25 minutos na derrota por 2 a 1 para o Operário Ferroviário, pela quinta rodada do torneio.

Jádson chegou ao Cruzeiro em 2019, com salário de R$ 150 mil por mês. O seu contrato previa aumentos anuais até o último ano de duração. Ele receberia R$ 170 mil em 2020 e R$ 190 mil nesta temporada. Os mineiros detêm 75% dos direitos econômicos do atleta.

Com o possível empréstimo para o Juventude, a Raposa tenta se livrar do salário do meio-campista e, desta forma, não cogita uma renovação do contrato.