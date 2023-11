Vitória x Vila Nova: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (5), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Vila Nova neste domingo (5), a partir das 18h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois do empate sem gols com o Juventude, o Vitória volta a campo podendo confirmar o acesso para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe está na liderança da Série B, com 65 pontos.

Para o confronto, Léo Condé segue sem contar com Iury Castilho, machucado. O técnico afirmou que pode repetir a escalação da última rodada, mas deixou aberta a possibilidade de mudanças.

"O Iury infelizmente não tem condições ainda para essa partida. A gente pode sim repetir, mas a gente também tem treinado outras situações. Temos jogadores com características diferentes e estamos avaliando bastante o Vila. De qualquer forma, temos bons jogadores para suprir a ausência do Iury", afirmou.

Do outro lado, o Vila Nova aparece no meio da tabela, com 54 pontos, e segue com o sonho do acesso. Para isso, precisa vencer fora de casa. Na última rodada, a equipe bateu o Atlético-GO por 2 a 1.

"Não podemos deixar contagiar o campo para a arquibancada. Temos que controlar essas ações. Quando fizermos isso, naturalmente, pelo que está sendo criado lá, o adversário está ansioso para carimbar uma vaga em termos de pontuação. Mas temos que ser letal nos momentos cruciais", afirmou o técnico Higo Magalhães.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma sete triunfos, contra três do Vila Nova, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o time goiano venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Léo Gamalho e Matheusinho. Técnico: Léo Condé.

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Juan Chriistian, Sousa e Cristiano; Caio Dantas Igor Henrique e Guilherme Parede Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

Vitória

Iury Castilho, lesionado, está fora.

Vila Nova

Luciano Francisco Paulino, expulso no clássico, cumprirá suspensão.

Quando é?