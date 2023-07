Vitória x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Novorizontino se enfrentam na noite deste domingo (16), a partir das 18h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de duas derrotas consecutivas na Série B, o Vitória volta a campo em busca dos três pontos para seguir na briga pelo G-4. No momento, soma 28 pontos, dois a menos que o Novorizontino, que ocupa a quarta posição.

Para o confronto, o técnico do Novorizontino, Eduardo Baptista, terá o retorno de Reverson , que esteve ausente no empate com o Atlético-GO por 2 a 2. Antes do duelo, o jogador destacou a importância do confronto direto.

"Importância é a manutenção no G-4, um confronto direto em que a gente pode se distanciar do adversário. Então temos de estar com a expectativa lá em cima e ir bem concentrado para o jogo, que será um confronto importante pra gente", afirmou Reverson.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu, Gegê e Gioavanni Augusto; Mateus Gonçalves, Léo Gamalho e Osvaldo. Técnico: Léo Condé.

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins, Ligger e Willean Lepo; Geovane, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Novorizontino

Bruno Silva, Denner e Vinícius Almeida são desfalques.

Vitória

Zeca e Rodrigo Andrade seguem fora.

