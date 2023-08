Vitória x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (13), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o Ceará neste domingo (6), às 18h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Depois de quatro vitórias e um empate, o Vitória foi derrotado pelo Londrina por 2 a 0 na última rodada, e agora busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Sport. Até aqui, a equipe registra 13 vitórias, dois empates e sete derrotas. Um aproveitamento de 62% na Série B.

Do outro lado, o Ceará, no meio da tabela, com 33 pontos, vem de dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados. O Vozão terá o retorno de Luiz Otávio, que cumpriu suspensão na última rodada contra o ABC mas Chay, suspenso, está fora. Jean Carlos e Guilherme Castilho brigam por uma vaga.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Yan (Giovanni Augusto) e Felipe Vieira; Dudu e Gegê; Mateus Gonçalves, Iury Castilho (Léo Gamalho) e Wellington Nem. Técnico: Léo Condé.

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque, David Ricardo, Luiz Otávio, Paulo Victor; Breno, Willian Maranhão, Jean Carlos; Erick, Saulo Mineiro e Guilherme Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Vitória

Osvaldo, Rodrigo Andrade e Railan seguem fora.

Ceará

Chay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Quando é?