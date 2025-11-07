+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia) na TV aberta, da ge tv no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por uma sequência de dois empates e duas vitórias, o Botafogo quer entrar na zona de classificação direta para a Libertadores 2026. No momento, o Alvinegro ocupa a sexta posição, com 51 pontos, um a mais que o Bahia, quinto colocado. Em 32 jogos, soma 14 vitórias, nove empates e nove derrotas. Aproveitamento de 53%.

Por outro lado, o Vitória está na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar, com 34 pontos, o Rubro-Negro está a um ponto do Santos, equipe que abre o Z-4. Na última rodada, venceu o Internacional por 1 a 0.

"Não sei o que vai acontecer no final, não sei quem vai cair, mas o que importante é a gente estar fora, como estamos hoje. Enfrentamos uma equipe muito qualificada, com jogadores especulados em seleção brasileira.", afirmou o técnico Jair Ventura após o jogo.

Vitória: Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Pepê e Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos.

Escalações de Vitória x Botafogo

VitóriaHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBOT
12
Thiago
5
L. Halter
77
Neris
3
Ze Marcos
10
Matheuzinho
17
A. Cantalapiedra
8
Ronald
29
Willian
33
Erick
13
Ramon
31
R. Lopez
24
L. Linck
13
A. Telles
20
A. Barboza
57
D. Ricardo
2
Vitinho
17
M. Freitas
30
J. Correa
23
S. Rodriguez
35
Danilo
10
J. Savarino
98
A. Cabral

4-2-3-1

BOTAway team crest

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

Desfalques

Vitória

Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri estão no departamento médico.

Botafogo

Neto, Bastos, Kaio Pantaleão, Marçal, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan Fernandes estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 09 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA 

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 50 jogos, foram 17 vitórias para cada lado, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

VIT

Outros

BOT

0

2

Empates

3

Vitórias

2

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

