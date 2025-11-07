Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia) na TV aberta, da ge tv no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por uma sequência de dois empates e duas vitórias, o Botafogo quer entrar na zona de classificação direta para a Libertadores 2026. No momento, o Alvinegro ocupa a sexta posição, com 51 pontos, um a mais que o Bahia, quinto colocado. Em 32 jogos, soma 14 vitórias, nove empates e nove derrotas. Aproveitamento de 53%.

Por outro lado, o Vitória está na luta contra o rebaixamento. Em 16º lugar, com 34 pontos, o Rubro-Negro está a um ponto do Santos, equipe que abre o Z-4. Na última rodada, venceu o Internacional por 1 a 0.

"Não sei o que vai acontecer no final, não sei quem vai cair, mas o que importante é a gente estar fora, como estamos hoje. Enfrentamos uma equipe muito qualificada, com jogadores especulados em seleção brasileira.", afirmou o técnico Jair Ventura após o jogo.

Vitória: Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Pepê e Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos.

Desfalques

Vitória

Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri estão no departamento médico.

Botafogo

Neto, Bastos, Kaio Pantaleão, Marçal, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan Fernandes estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 09 de novembro de 2025

domingo, 09 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 50 jogos, foram 17 vitórias para cada lado, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

