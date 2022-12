Vitor Pereira já planeja reforços no Flamengo

Técnico tem acordo encaminhado para assumir a equipe em 2023

Com acerto encaminhado com o Flamengo para ser o novo treinador da equipe até dezembro de 2023 e a possibilidade de estender contrato por mais um ano, Vitor Pereira já trabalha por reforços para o time Rubro-Negro.

Segundo soube a GOAL, o português entende que o Flamengo precisa de contratações pontuais e ouviu do clube que vai ter as melhores condições para fazer um bom trabalho na próxima temporada.

Uma das posições em que Vitor Pereira vê carência é na lateral-direita. Neste momento, Guillermo Varela, que disputou a Copa do Mundo com o Uruguai ,e Matheuzinho são as opções. Rodinei, que foi titular e um dos destaques da equipe este ano, não vai renovar o contrato com o clube e não estará à disposição do técnico.

Vitor Pereira também vai ajudar o Flamengo na busca por um meia, desejo do clube há algumas janelas de transferências, mas que ainda não conseguiu se concretizar.

Com tudo engatilhado, nem Flamengo e nem Vitor Pereira acreditam numa recuado. O clube carioca, inclusive, espera anunciar a contratação do novo comandante ainda este ano. O anúncio só não aconteceu ainda por cuidado das partes, o treinador ainda tem contrato com o Corinthians.

O português, segundo uma fonte da reportagem, disse estar bem animado com a possibilidade de dirigir o Flamengo e também elogiou o elenco rubro-negro.