Clube japonês sinaliza com proposta por Vitor Bueno, do São Paulo

Um clube do Japão de nome mantido em sigilo está interessado em Vitor Bueno, do São Paulo, e sinalizou ao jogador com uma proposta por empréstimo de um ano, segundo apurou a GOAL.

Além de um acerto com o clube do Morumbi, o avanço dessa possibilidade dependeria de uma liberação de visto de trabalho no Japão em meio à pandemia da Covid-19.

Fora dos planos do São Paulo em 2022, Vitor Bueno prioriza o clube no Japão no mercado da bola. O Ceará também mostrou interesse e fez contato, mas ouviu justamente que o jogador aguarda essa possibilidade japonesa.

Vitor Bueno fez seis gols em 36 jogos pelo São Paulo nesta temporada e tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2023. Com sua eventual saída, o Tricolor pode liberar espaço em folha para buscar novos reforços para o time de Rogério Ceni.