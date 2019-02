Vítima de incêndio no CT do Flamengo, Cauan deixa o CTI

O jovem de 14 anos apresentou quadro de melhora e já foi encaminhado para um quarto

Uma boa notícia em um momento ainda muito complicado. O jovem Cauan Emanuel, de apenas 14 anos, teve alta do CTI e seguirá para um quarto no Hospital Vitória.

Vítima no incêndio do CT Ninho do Urubu, que culminou na morte de dez jovens da base do Flamengo, Cauan já respira sem a ajuda de aparelhos.

O garoto Francisco Dyogo está em curva de melhora, mas se recupera um pouco mais lentamente e segue com tratamento de fisioterapia respiratória no CTI. — Raisa Simplicio (@simpraisa) 10 de fevereiro de 2019

Francisco Dyogo, outro dos três sobreviventes, apresenta melhora, mas ainda segue no CTI. Já o caso de Jhonatan Ventura ainda apresenta um quadro grave, sedado em ventilação mecânica.