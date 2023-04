Como Vinícius Junior apresentou sua versão completa em goleada sofrida pelo Real Madrid

Apesar da derrota, o brasileiro fez atuação de gala com gol e assistência, digna de Bola de Ouro

Vinicius Júnior mostrou nesta última terça-feira (25) a sua versão completa de como tem sido sua temporada. Um grande jogador que é tão candidato à Bola de Ouro quanto Haaland ou quem quer que seja o favorito, e que ao mesmo tempo perturba tanto adversários quanto árbitros.

O brasileiro esteve nas pontas em mil e uma ocasiões, oferecendo oportunidades de gol aos companheiros e sendo o único capaz de criar perigo no ataque do Real Madrid. Ele marcou um gol, deu assistência para outro e poderia ter perdido quantos gols quisesse, mas estava sozinho. "O único que defendeu a equipe", foi a frase mais repetida pelos torcedores do Real Madrid nas redes sociais.

Mas Vinicius não é apenas um protagonista com a bola nos pés, ele também é referência sem ela. Nos poucos minutos iniciais de jogo, ele sofreu uma entrada duríssima de Arnau Martínez, que nem sequer foi marcada como falta. A partir daí, o ex-jogador do Flamengo sabia que, se quisesse sair ileso, teria de se defender sozinho e que não receberia nenhuma ajuda.

Vini Júnior se sente desprotegido pelos árbitros, pois eles não dão cartões amarelos quando deveriam e permitem a repetição de faltas que, se fossem punidas a tempo, permitiriam que ele e o Real Madrid tivessem melhores resultados no Campeonato Espanhol. Depois vêm os cartões, quando os jogos já estão bem encaminhados, cartões que servem para engordar estatísticas que na verdade são "mentiras", pelo pouco efeito que realmente tem sobre o que acontece em campo.

Prova disso é o que aconteceu com o zagueiro Wesley Fofana, contra o Chelsea. Na Europa, os árbitros não são tão tranquilos. O jogador inglês levou cartão amarelo na primeira entrada dura que fez e isso beneficiou o jogo de Vinicius, que foi uma tortura para a defesa londrina. Em LaLiga, os cartões amarelos nunca são dados aos adversários pela primeira ou segunda ação dura e isso é um problema para o atacante brasileiro, que poderia ter sido expulso na terça-feira, assim como Arnau Martínez poderia ter tomado cartão vermelho ainda antes, aproveitando as permissões de Iglesias Villanueva.

Vinicius é o perfeito madridista. Assim como o Real Madrid, ele nunca deixa ninguém indiferente. Em qualquer campo que entre, ele é herói ou vilão. Amado ou odiado. Todos estão de olho em Vini, que tomam como seu, seja para incentivá-lo ou criticá-lo. A melhor coisa sobre o atacante é que ele assume os holofotes como algo natural e, independentemente de como o jogo está indo, ele está dando seu melhor e tentando gerar o máximo para sua equipe, seja qual for a competição e o minuto que for. Quem paga por um ingresso num jogo que tenha Vinicius sabe que o show é garantido. Ninguém consegue parar seu desejo de vencer e o Real Madrid não poderia estar mais feliz com ele.