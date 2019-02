Vinícius Jr homenageia vítimas de tragédia no CT do Flamengo

Através das redes sociais, o ponta não esqueceu dos jovens após vitória do Real Madrid

Vinícius Júnior foi um dos grandes destaques na vitória por 3 a 1 do Real sobre o Atlético de Madrid, no último sábado (09), que colocou os merengues na vice-liderança da Liga Espanhola. O camisa 28 criou boas oportunidades e sofreu o pênalti convertido por Sergio Ramos, que colocou os merengues em vantagem.

Um desempenho ainda mais impressionante pelo fator psicológico. Antes da partida, o técnico Santiago Solari confirmou que o jovem de 18 anos estava muito abalado por causa da tragédia ocorrida no CT Ninho do Urubu, que já foi a sua casa nos tempos em que ainda era uma joia da base do Flamengo.

Os anjos dizem amém lá do céu... pic.twitter.com/jV0rwPdqek — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 10 de fevereiro de 2019

Vinícius já havia demonstrado as suas condolências em relação às dez vítimas do incêncio na última sexta (08). Neste domingo (10), foi a vez de homenagear os meninos do Ninho. Através de suas redes sociais, o jogador postou uma foto sua apontando para cima com a seguinte legenda: “Os anjos dizem amém lá do céu”.