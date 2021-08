Vinícius Jr., artilheiro do Real Madrid com 55 minutos de jogo

Em pouco tempo, ele marcou três gols, mais do que qualquer outro jogador do Real Madrid e o mesmo que Ángel Correa, com quem empatou na liderança

No início de junho, assim que Carlo Ancelotti voltou ao banco do Real Madrid, o treinador e a direção esportiva começaram a planejar a próxima temporada. Num dos primeiros encontros, o italiano deu uma ideia clara: Vinicius, como para Florentino Pérez, era intocável para ele e esperava trazer à tona sua melhor versão.

O tempo de Vini, disputado em dois dias na Liga, está do seu lado: o brasileiro já tem três gols.

Com apenas 55 minutos de jogo, Vinicius Jr. (21 anos) é o artilheiro do Real Madrid e também do campeonato, ao lado de Ángel Correa, que quase o triplica em tempo de jogo (150). O carioca viu a porta contra o Alavés e ainda de cabeça, algo diferente para Vini, e contra o Levante de esquerda, outra raridade, e com a direita, um golaço quase sem ângulo.

Todos os chutes de Vini Jr. no alvo!

Com um toque preciso e letal, ele conseguiu fazer seu time alcançar um ponto que estava em perigo nas mãos de Paco López, técnico do Levante, que levou o time ao 2 a 2 já próximo do final do jogo, baseado na velocidade e força, e uma definição precisa.

Vini se tornou o primeiro jogador do Real Madrid a assinar uma dupla como reserva desde Bale na final de Cardiff em 2018 (e o primeiro no campeonato desde Chicharito em 2014), além de ter sido quem causou o vermelho de Aitor, goleiro granota, que evitou a virada por 4 a 3 colocando a mão na bola fora da área. Foram os sinais de que Vini está começando a se acalmar para continuar crescendo.

Outra amostra é oferecida pelas estatísticas: seus quatro chutes neste ano foram entre as traves, três (75%) acertando o alvo. E pelos dados também é possível intuir uma maior maturidade com a bola: apenas 16,66% dos passes que fez falharam. Com tudo isso, apesar de ter feito uma pré-temporada mais curta do que a maioria de seus companheiros, pelo fato de ter participado do vice-campeonato com o Brasil na Copa América, Vinicius já enviou sua candidatura a Ancelotti para ficar entre os titulares.

No sábado (28), às 17h (de Brasília), no jogo contra o Betis, Carletto deve decidir se ousa ou espera.