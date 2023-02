Vila Nova x Morrinhos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo neste sábado (11), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Brigando pelas primeiras posições, o Vila Nova recebe o Morrinhos na manhã deste sábado (11), no OBA, às 10h (de Brasília), pela abertura da décima rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Embalado com duas vitórias e um empate, o Vila Nova aparece na quarta posição com 16 pontos, quatro a menos que o líder Goiás, enquanto o Morrinhos, em décimo lugar com oito pontos, está a três do Inhumas, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Em seis jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova registra uma ampla vantagem. Foram cinco vitórias e apenas uma derrota do Morrinhos. No último confronto, válido pelo Campeonato Goiano 2012, o Vila Nova venceu por 3 a 1.

Escalações

Provável escalação do Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Doma, Jordan e Rodrigo; Ralf, Sousa e Lourenço; Guilherme Parede, Hyuri e Vinícius Leite. Técnico: Claudinei Oliveira.

Provával escalaão do Morrinhos: Milton Raphael; Paulo Vitor Índio, Allef Nunes, Wallinson e Danilo Ribeiro Cardoso; Roniel, China, Roger Goiano, Chocolate e João Vitor; Nathan. Técnico: João Dreison.

Desfalques

Vila Nova

Rafael Donato está lesionado.

Morrinhos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?