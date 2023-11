Vila Nova x Londrina: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), no OBA; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Londrina se enfrentam na noite desta sexta-feira (10), a partir das 19h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Não dependendo apenas de si para confirmar o acesso, o Vila Nova ocupa a nona posição, com 55 pontos, cinco a menos que o Atlético-GO, equipe que fecha o G-4. Dragão e Sport fazem confronto direto na Ilha do Retiro.

Para o confronto, o técnico Higo Magalhães trata como dúvida a presença de Guilherme Parede, com luxação no ombro. Everton Brito, Gustavo Maia, Ronald e Neto Pessoa são opções.

Do outro lado, o Londrina segue em penúltimo lugar, com 28 pontos, e pode ser rebaixado nesta sexta. Só a vitória interessa para o LEC. Sem Paulinho Moccelin, expulso durante o empate sem gols com o Guarani, Peu é o provável substituto.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma 13 vitórias, contra oito do Vila Nova, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2023, o Londrina venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Sousa, Ralf e Lourenço (Luciano Naninho); Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Higo Magalhães.

Londrina: Neneca; Igor França, Rafael Vaz, Gabriel e Salomão; João Paulo, Rodrigo e Ariel; Peu, William Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Desfalques

Vila Nova

Cristiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Londrina

Paulinho Moccelin, expulso contra o Guarani, cumprirá suspensão.

Quando é?