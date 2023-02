Vila Nova x Inhumas ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta terça-feira (7), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Com objetivos opostos, o Vila Nova recebe o Inhumas na noite desta terça-feira (7), no OBA, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Na quarta posição do Goianão com 13 pontos, o Vila Nova vem de vitória sobre o Goianésia por 2 a 0, enquanto o Inhumas, na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos, busca voltar a vencer após cinco derrotas consecutivas no estadual.

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova registra 34 vitórias, contra apenas cinco do Inhumas, além de 12 empates. No último encontro, válido pela pela Copa Araguaia 1995, o Tigrão venceu nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo normal.

Escalações

Provável escalação do Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Eduardo Doma, Jordan e Diego Renan (Rodrigo Gelado); Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Provával escalaão do Inhumas: Matheus Cabral; Jair Júnior, Douglas, Cris e Zé Márcio; Weverton Braz, Pedro Thomás, Vinícius e Kiko; Gabriel Pio e Allan Paulista. Técnico: Augusto Fassina.

Desfalques

Inhumas

Não há desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?