Vila Nova x Ceará: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (19), no OBA; veja como acompanhar na TV e na internet

Vila Nova e Ceará se enfrentam neste domingo (19), a partir das 18h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Vila Nova segue vivo na briga pelo acesso. Com 58 pontos, a três do G-4, a equipe terá o retorno de Cristiano, que cumpriu suspensão na última rodada.

"O nosso planejamento nesse retorno ao Vila era pontuar o máximo possível para chegarmos vivos na luta pelo acesso na última rodada. O bom desempenho até aqui nos deixa felizes e confiantes. Se vencermos os dois adversários que restam, duríssimos, poderemos alcançar esse sonho", afirmou Higo Magalhães.

"No começo da Série B, o Ceará era um dos times cotados para subir. Possui um elenco de qualidade, é liderado por um treinador experiente e tem o nosso total respeito. Quanto ao ABC, é um clube grande e certamente atuará com muita seriedade. Nossa meta é encerrar a próxima rodada no G-4. O que nos cabe, é vencer o nosso jogo.", completou.

Do outro lado, o Ceará, já sem chances de acesso, cumpre apenas tabela. No meio da tabela, com 50 pontos, o Vozão vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Em 26 partidas realizadas entre as duas equipes, o Vila Nova conquistou 11 vitórias, enquanto o Ceará obteve nove, além de registrarem seis empates. No mais recente confronto, válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vozão saiu vitorioso com um placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano (Ralf), Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Ronald. Técnico: Higo Magalhães.

Ceará: Bruno Ferreira, Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Jean Carlos e Pedro Lucas; Janderson, Erick Pulga e Bissoli. Técnico: Mancini.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Richard, Chay, Tiago Pagnussat e Guilherme Castilho seguem fora.

Quando é?