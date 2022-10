Viktoria Plzen x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Já eliminadas na UCL, equipes entram em campo nesta terça-feira (1); veja como acompanhar na internet

Depois de campanha decepcionante na Champions League 2022/23, com uma vitória, um empate e três derrotas, o Barcelona encerra a sua participação contra o Viktoria Plzen nesta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), pela última rodada da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na terceira posição do Grupo C, com quatro pontos, o Barcelona não garantiu a classificação às oitavas de final pela segunda temporada consecutiva.

Com diversos desfalques, o técnico Xavi mexerá bastante na equipe catalã. Robert Lewandowski, preservado, nem viajou com a delegação, enquanto Alonso e Piqué podem aparecer entre os titulares.

Já o Plzen, na lanterna do grupo, registra cinco derrotas nos cinco jogos disputados. Na primeira rodada, a equipe de Michal Bilek sofreu uma dura derrota para o Barcelona por 5 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Bellerin, Pique, Alonso, Balde; Gavi, Kessie, Pedri; Raphinha, Torres, Fati.

Escalação do provável VIKTORIA PLZEN: Stanek; Hejda, Pernica, Tijani; Havel, Kalvach, Bucha, Holik; Jirka, Bassey, Vlkanova.

Desfalques

Plzen

Petr Pejsa, lesionado, e Jhon Mosquera, suspenso, são desfalques certos.

Barcelona

Xavi não poderá contar com Busquets, suspenso, Ronald Araujo e Sergi Roberto, lesionados, e Memphis Depay e Andreas Christensen, com problemas nos tendões e tornozelos, respectivamente.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estádio města Plzně – Plzen, Tchéquia

• Arbitragem: RADU PETRESCU (árbitro), RADU GHINGULEAC e MIRCEA MIHAIL (assistentes), MARCEL BIRSAN (quarto árbitro) e MARCO DI BELLO (AVAR)