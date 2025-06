Victor Osimhen revela que esperou uma hora por selfie com Cristiano Ronaldo e conta o que CR7 disse

C. Ronaldo

Estrela do Napoli contou sobre momento engraçado com astro português após partida; veja

O QUE ACONTECEU?

Victor Osimhen não esconde sua admiração pelos maiores nomes do futebol mundial. O atacante nigeriano, atualmente emprestado ao Galatasaray, contou em entrevista ao jornalista Daddy Freeze que sempre sonhou em jogar contra lendas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar — e que estava determinado a registrar esses momentos, independentemente do resultado em campo.

O QUE OSIMHEN DISSE

Osimhen afirmou, ao Daddy Freeze: "Eu dizia aos meus amigos: no dia em que eu jogar contra Ronaldo, Messi ou Neymar – essas lendas, pessoas que eu amo muito – vou tirar uma foto com eles. Não me importo, mesmo se perdermos de 10 a 0!"

Getty Images

O CONTEXTO

O camisa 9 teve a chance de enfrentar Ronaldo em 2021, quando o português ainda defendia a Juventus. Após a partida, ele revelou ter abordado CR7: “Eu disse: ‘Cris, quero tirar uma foto com você’. E ele respondeu: ‘Claro, vá até o vestiário’.”

O momento, no entanto, exigiu paciência. Enquanto esperava, Osimhen foi abordado por Gianluigi Buffon, que avisou que Ronaldo estava malhando. Os dois conversaram enquanto o português seguia na academia. “Fiquei esperando quase uma hora. Ele ainda estava treinando”, contou o nigeriano, rindo.

VOCÊ SABIA?

Quando finalmente o encontrou, Osimhen ficou impressionado: “Olhei para as pernas e para as veias dele — parecia que tinha 25 anos. Ele disse: ‘Bom jogo, continue assim’, e me cumprimentou. Ele é uma grande pessoa".

Getty

O QUE VEM POR AÍ PARA OSIMHEN

Enquanto Ronaldo, aos 40 anos, segue brilhando na Arábia Saudita com o Al-Nassr e liderando Portugal, Osimhen segue no radar de clubes europeus. O atacante rejeitou propostas do futebol saudita e aguarda uma investida concreta de gigantes como o Manchester United.