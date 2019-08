Griezmann decepciona e Barcelona estreia com derrota em La Liga

A última vez que os catalães foram derrotados na primeira rodada do Campeonato Espanhol foi há uma década

Após dez anos de invencibilidade em suas estreias no Campeonato Espanhol, o voltou a sentir o amargo gosto de uma derrota. Nesta sexta-feira (16), os catalães não jogaram bem e foram derrotados por 1 a 0 pelo , em duelo realizado no País Basco.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O único gol da partida foi marcado em grande estilo pelo veterano Aritz Aduriz, que acertou um belíssimo voleio aos 89 minutos, já no segundo tempo, levando os fanáticos torcedores presentes à Catedral de San Mamés ao delírio.

Mais artigos abaixo

Quando Aduriz estufou as redes barcelonista, Suárez já não estava em campo há um bom tempo. Com Messi lesionado, e ausente, o uruguaio também sentiu problemas físicos e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

A tarde espanhola foi especialmente ruim para Antoine Griezmann, principal contratação feita pelo Barça e que estreou oficialmente nesta sexta (16). Apesar do excelente histórico contra o , contra quem fez oito gols em 18 duelos disputados, Griezmann fez um jogo fraco e apesar de três tentativas não acertou nenhuma finalização a gol. O único ponto positivo foi o desempenho do brasileiro Rafinha, que saiu do banco de reservas ainda na etapa inicial e levou bastante perigo para os bascos. Contudo, não foi o bastante para evitar a derrota.

Fim de jogo: #AthleticBarça 1x0



No finzinho, Aduriz marca de bicicleta e Athletic vence na estreia da #LaLigaSantander! pic.twitter.com/wCLZUCjX1M — LaLiga (@LaLigaBRA) August 16, 2019

O Barcelona volta a campo, para a segunda rodada, no próximo dia 25, contra o . Já o Athletic Bilbao entra em campo 24 horas antes, contra o .