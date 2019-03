Vasco teme novela para renovar com Maxi López

O atacante de 34 anos quer vínculo até 2021 e pediu quase o dobro do que recebe atualmente

Maxi López chegou ao Vasco na metade de 2018 e teve impacto imediato na equipe. Fez gols e tornou-se ídolo da torcida, com quem criou uma relação tão especial a ponto de considerar se aposentar pelo Cruz-Maltino. Entretanto, a renovação de seu contrato pode virar uma novela em São Januário.

Isso porque o argentino de 34 anos, cujo vínculo atual se encerra em dezembro, quer renovar até 2021, quando terá 37 anos. E de acordo com o GloboEsporte.com, Maxi deseja um salário na casa dos R$ 600 mil, o dobro em relação aos seus vencimentos atuais.

Embora seja a intenção do Vasco manter Maxi López no elenco, as condições apresentadas estão fora da realidade do clube. Muita conversa ainda deve acontecer até que se chegue a uma conclusão.

Maxi disputou um total de 25 jogos pelo Gigante da Colina e fez oito gols. Na atual temporada, foi uma bola na rede em seis desafios.