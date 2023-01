Vasco x Ibrachina ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela segunda fase da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Vasco e Ibrachina se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 12h45 (de Brasília), em Osasco, pela segunda fase da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Vasco terminou a primeira fase na liderança do Grupo 29, com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Capital-TO por 2 a 1, o Hercílio Luz por 2 a 0, e o Audax-SP por 1 a 0. Do outro lado, o Ibrachina, na vice-liderança do Grupo 30, com seis pontos. Perdeu para o Botafogo-PB por 1 a 0 na rodada de estreia, mas venceu o Canaã (3 a 0) e o Santa Cruz (2 a 0).

Campeão em 1992, o Vasco sonha quebrar o jejum de 21 anos sem o título da Copa São Paulo.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Vasco: Pablo; Matheus, Lyncon, Roger e Julião; Lucas Eduardo, Barros, Ray e Caio Dantas; Rayan e Paixão.

Escalação do provável do Ibrachina: Kauê; Neris, Leo, Vieira e Matheus; Flavinho, Dudu e Pablo; Jucelio, Fabrício e Jhonathan.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Ibrachina

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 29

POS. TIME P V E D SG 1º Vasco 9 3 0 0 4 2º Hercílio Luz 6 2 0 1 3 3º Audax-SP 3 1 0 2 -2 4º Capital-TO 0 0 0 3 -5

Quando é?