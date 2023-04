Vasco x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV

Vasco e Flamengo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), a partir das 15h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 3 de maio, no Estádio da Gávea. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na primeira fase, o Vasco eliminou o Cuiabá por 4 a 0, enquanto o Flamengo deixou para trás o Aragoiania por 8 a 1. Conforme o regulamento da Copa do Brasil sub-17, o Rubro-Negro terá o mando de campo na segunda partida devido ao critério de saldo de gols.

Nayra Halm/CR Flamengo

Prováveis escalações

Vasco sub-17: Phillipe Gabriel; Wanyson, Igor, Luiz Gustavo, Ramon; Pablo, Léo, Gustavinho; Alexandre, Kauan Kelvin e Lukas Zuccarello.

Flamengo sub-17: Caio Barone; Lucyan, Victor Thiago, Pedro Lemos e Pyetro; Luis Guilherme, Menegatti e Bill; Felipe Teresa, Fabrício Lentz e David Viana.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?