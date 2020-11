Vasco x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando deixar a zona de rebaixamento, o recebe o Ceará nesta segunda-feira (30), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Ceará DATA Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 17 pontos, o Vasco entra em campo pressionado por uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Ricardo Sá Pinto ainda segue sem contar com Fernando Miguel, Martín Benítez, com Covid-19, além de outros nomes importantes.

Já o Ceará também busca se afastar do risco de entrar no Z-4, após empatar com o em 1 a 1 na última rodada.

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o centroavante Felipe Vizeu, que se recupera de lesão, além de Tiago e Fernando Sobral, suspensos.

Provável escalação do Vasco:

Provável escalação do Ceará:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 Defensa y Justicia 1 x 1 Vasco 27 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Defensa y Justicia Copa Sul-Americana 3 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 Ceará 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020

Próximas partidas