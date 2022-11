Vasco avança em conversas para a contratação de Pedro Raul

Negociação deve girar entre US$ 3,5 milhões e US$ 4 milhões. Clube carioca teve aval da 777 Partners para avançar nas tratativas

O Vasco avançou nas tratativas para contratar o atacante Pedro Raul. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL. A negociação deve ser sacramentada entre US$ 3,5 milhões (R$ 18,6 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 21,2 milhões).

A negociação avançou depois de uma reunião do diretor de futebol Paulo Bracks com representantes da 777 Partners. O dirigente teve aval da empresa para avançar nas tratativas pelo centroavante.

O atleta, que pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, está disposto a seguir no Brasil, onde defendeu as cores do Goiás na última temporada. As tratativas com o estafe do atleta estão encaminhadas, restando apenas o sinal positivo dos japoneses para a liberação do atacante.

Pedro Raul pode se tornar o primeiro reforço de peso do Vasco para a próxima temporada. O centroavante de 26 anos é tratado como a prioridade do clube para o setor ofensivo.

O Vasco não é o único interessado em contar com Pedro Raul na próxima temporada. Corinthians e Internacional também apresentaram propostas pelo jogador, que se valorizou durante este ano.

Em 2022, defendendo o Goiás, o atacante fez 50 partidas, somando 3.836 minutos em campo. Ele fez 26 gols e deu duas assistências. O atleta terminou a temporada como vice-artilheiro do Brasileirão, atrás somente de Germán Cano, do Fluminense. Pedro Raul marcou 19 vezes, e o argentino do Flu marcou 26 vezes.