Vasco x América-MG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (12), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, o Vasco recebe o América-MG neste domingo (12), a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com as vitórias sobre o Cuiabá por 2 a 0 e o Botafogo por 1 a 0, o Vasco, com 37 pontos, segue na luta contra o rebaixamento. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com Erick Marcus, que sofreu uma lesão na coxa na última rodada. Marlon Gomes, em transição física, pode voltar a ser relacionado.

Do outro lado, o já rebaixado América-MG, com 21 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após sete derrotas e quatro empates nos últimos 11 jogos disputados no Brasileirão. Sem Fabián Bustos, demitido na última quinta-feira (9), Diogo Giacomini irá comandar o time nas últimas rodadas.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma nove vitórias, contra três do América-MG, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Rossi (Alex Teixeira) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

América-MG: Jori; Matheus Henrique (Daniel Borges), Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Emmanuel Martínez, Juninho, Breno (Alê) e Benítez; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Diogo Giacomini.

Desfalques

Vasco

Erick Marcus, com lesão na coxa, está fora.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

