Vasco acerta empréstimo de Rwan, do Santos

O clube carioca tem opção de compra de € 1,5 milhão em empréstimo de Rwan, do Santos

O Vasco acertou a contratação de Rwan Seco para a sequência da temporada. O atacante chega ao Cruzmaltino por empréstimo junto ao Santos, até o final de 2023.

Como soube a GOAL, o acordo prevê uma opção de compra ao final do empréstimo avaliada em 1,5 milhão de euros (cerca de 8,3 milhões de reais) por 70% dos direitos econômicos do centroavante. O interesse foi informado pelo Atenção, Vascaínos e confirmado.

A contratação aconteceu porque o Vasco quer um reserva para Pedro Raul e até tentou outros nomes, como o de Sasha, do Atlético-MG. A negociação com o Santos foi a única com o desfecho positivo e Rwan deve ser anunciado pelo clube cruzmaltino em breve.

Com a camisa do time profissional do Santos, Rwan tem cinco gols marcados em 37 jogos disputados. Em 2023, entrou em campo em sete oportunidades e anotou um tento.