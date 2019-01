Van der Vaart: "Isco sempre tem problemas com treinadores"

Rumores de possíveis desentendimento com Solari deixa em dúvida a continuação de Isco no time

Ex-jogador do Real Madrid, Rafael van der Vaart comentou sobre o atual momento de Isco no time espanhol. Com rumores de um possível desentendimento entre o atleta e o treinador Santiago Solari, o clima nos bastidores do clube não estaria favorecendo a permanência do jogador na equipe.

Em entrevista ao site espanhol, Marca, Vaart destacou a qualidade técnica de Isco, porém comentou que o atleta não costuma ter boas relações com os treinadores: “Isco é o melhor jogador do mundo. Mas ele sempre tem problemas com treinadores. Zidane nunca confiava nele 100%”.

No Real, Vaart atuou ao lado de craques como Ramos, Guti, Raúl, Ronaldo, Kaká, Benzema e Cristiano Ronaldo e o jogador aproveitou para comentar sobre o atual momento do time. Em 4º lugar em La Liga 2018-19, os blancos somam 10 pontos a menos comparado com o líder e Rival, Barcelona.

"É muito raro que o Real jogue tão mal em alguns jogos em casa, como o jogo contra o Real Sociedad. Eu não acho que seja uma questão de atitude. Eles perderam Cristiano e Zidane. Mas com certeza eles terminam bem e levam algum título além do Mundial Interclubes”, finalizou.