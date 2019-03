Valverde: "Não preparamos nada especial para frear Vinicius Jr."

Técnico do Barça admitiu que Vinícius “criou problemas no último jogo", mas que não preparou nada de especial para parar o jogador

Barcelona e Real Madrid se enfrentam pela segunda vez em quatro dias neste sábado (02), às 16h45 (Brasília), em partida válida pela 26ª rodada em La Liga. Após vencer a semifinal da Copa do Rei por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, o técnico do Barça, Ernesto Valverde ressaltou que não tem nenhuma tática em mente para parar o brasileiro Vinícius Jr.



Em última entrevista coletiva antes do clássico, o comandante do Barcelona ressaltou o diferencial do brasileiro em campo, porém igualou o atacante com os outros jogadores do Real: "Não vamos fazer nada de especial para ele, ele vai fazer tudo junto, está em forma, está desequilibrando o jogo e criou problemas para nós, mas ele e os outros são grandes jogadores".

Valverde ainda comentou sobre o favoritismo de ambas equipes no confronto. Líder do Campeonato Espanhol com 57 pontos, o Barça soma nove a mais que o rival, o Real Madrid. Em terceiro lugar na tabela, a equipe de Santiago Bernabéu tem 64% de aproveitamento na competição.

"Quando um time ganha ele obtém confiança, mas quando você perde você deseja obter uma resposta o mais rapidamente possível e, por isso as duas equipes são favoritas. Eles vão querer ganhar para remover o mau gosto de eliminação. São duas equipes lutando pela vitória, que vai ser difícil e qualquer coisa pode acontecer, não é garantia ganhar o primeiro jogo pensando no segundo”, explicou.

Por fim, o treinador destacou a atuação do elenco no duelo da última quarta-feira (27), na qual o Barça surpreendeu ao golear o rival fora de casa: "Houve momentos em que não eram bons, eles nos atacaram com perigo e não conseguimos responder. Faltaram algumas coisas para nós e temos a ideia de melhorar. Nossa ideia é para gerar oportunidades de gols”.