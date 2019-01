Valverde interrompe rodízio e Messi vai para o jogo

Técnico mandará a campo suas principais estrelas no duelo contra o Levante

Ernesto Valverde decidiu deixar de lado o rodízio que vinha fazendo na Copa do Rei e colocar em campo as suas principais estrelas para o jogo da volta contra o Levante, pelas oitavas de final.

Desta forma, Messi e Suárez farão o primeiro jogo do torneio na temporada com grande responsabilidade, após a equipe ser derrotada no primeiro duelo por 2 a 1.



Foto: Getty Images

Barça e Levante entram em campo nesta quinta-feira (17), às 18h30 (de Brasília), no Camp Nou. Para seguir vivo na competição, o time catalão precisará vencer o duelo por dois gols de diferença.

Confira a lista dos relacionados: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sérgio, Denis Suárez, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, O. Dembélé, Cillessen, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, S. Roberto, Aleñá e Vidal.