Valencia x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela 35ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Valencia e Real Madrid se enfrentam na tarde deste domingo (21), a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio de Mastella, em Valência, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será transmitido ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da dura derrota sofrida para o Manchester City por 4 a 0 e a eliminação na Champions League, o Real Madrid volta a sua atenção para a LaLiga. No momento, está em uma disputa com o Atlético de Madrid pela segunda posição. A equipe de Carlo Ancelotti está atualmente com dois pontos de vantagem sobre seus rivais ocupando o segundo lugar na tabela.

Do outro lado, o Valencia, em 14º lugar, está a três pontos da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe venceu o Celta de Vigo por 2 a 1. Sem Gabriel Paulista e Mouctar Diakhaby, suspensos, Cenk Ozkacar e Eray Comert são os prováveis substitutos.

Em 209 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid 109 vitórias, contra 57 do Valencia, além de 43 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol 2022/23, os merengues venceram por 3 a 2.,

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Benzema, Vinicius. Técnico: Carlo Ancelotti.

Valencia: Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Gonzalez, Guerra; Kluivert, Almeida, Lino; Cavani.

Desfalques

Valencia

Gabriel Paulista e Mouctar Diakhaby vão cumprir suspensão, enquanto Mosquera e Marcos Andre estão lesionados.

Real Madrid

Courtois, lesionado, é tratado como dúvida.

Quando é?