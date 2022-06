Vai ou fica? Mané volta atrás em comentários sobre possível saída do Liverpool

Atacante senegalês dos Reds muda o tom e fala em "brincadeira", enquanto Bayern de Munique e PSG monitoram o atleta

Um dos nomes mais comentados nas últimas semanas no mundo do futebol é o de Sadio Mané. O atacante senegalês deve deixar o Liverpool na próxima janela de transferências. Após indicar sua saída, ele voltou atrás, mudou o tom e falou que se tratou de uma "brincadeira". Ainda assim, deixou claro que o futuro está em aberto.

Aos 30 anos, o atacante dos Reds tem apenas mais um ano de contrato. Caso ele opte pela não renovação de seu contrato, seria importante para o Liverpool vendê-lo para que ele não saia de graça no meio de 2023.

Na sexta-feira (3), véspera da partida de Senegal contra Benin, ele chegou a falar que gostaria de agradar os "60% ou 70%" dos senegaleses que querem vê-lo fora do Liverpool. Após marcar os três gols da vitória de Senegal, Mané voltou a falar com a imprensa e escalereceu a situação.

"Eu falei ontem em uma brincadeira com um pouco de humor e saiu em todos os lugares. Eu acho que vou parar por aqui. O Liverpool é um clube que eu respeito muito. A torcida me adotou desde meu primeiro dia. A respeito do futuro, nós veremos", declarou o camisa 10 dos Reds ao Canal Plus.

Enquanto a novela se desenrola, os dois principais candidatos a contar com os serviços de Mané são Bayern de Munique e PSG.