Uruguai x Inglaterra ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela segunda rodada do Grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo E, Uruguai e Inglaterra se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25), às 15h (de Brasília), no Estádio de La Plata, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Em busca de conquistar o tão sonhado título inédito do Mundial Sub-20, o Uruguai volta a campo após estrear com vitória sobre o Iraque por 4 a 0. Vale lembrar que a seleção teve duas oportunidades chegou à final em 1997 e 2013, mas ficou com o segundo lugar em ambas as ocasiões.

Do outro lado, a Inglaterra, que venceu a Tunísia por 1 a 0 na primeira rodada, está em uma sequência invicta de oito jogos, com seis vitórias e dois empates. Os ingleses conquistaram o título do Mundial Sub-20 em 2017. Na ocasião, venceram a Venezuela na final por 1 a 0, com gol de Dominic Calvert-Lewin.

Prováveis escalações

Uruguai sub-20: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González, Alan Matturro; Sergio Garcia, Fabricio Díaz; Luciano Rodríguez, Franco González, Matías Abaldo; Andrés Ferrari.

Inglaterra sub-20: Cox; Oyegoke, Humphreys, Quansah, Edwards, Samuel Edozie, A. Scott Devine, Gyabi, Vale, Scarlett.

Desfalques

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Quando é?