Uruguai x Cuba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio Centenário; veja como acompanhar na TV e na internet

Uruguai e Cuba se enfrentam na noite desta terça-feira (20), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após estrear no comando do Uruguai com goleada aplicada sobre Nicarágua por 4 a 1, Marcelo Bielsa busca emplacar a segunda vitória consecutiva em casa, enquanto Cuba vem de derrota para o Chile por 3 a 0 na última semana. Anteriormente, a equipe de Pablo Elier Sanchez vinha de uma sequência de cinco vitórias seguidas.

Prováveis escalações

Uruguai: Israel; Mendez, Caceres, Vina, Olaza; Martinez, Zalazar; Pellestri, Araujo, Rodriguez; Arezo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Cuba: Sanchez; Sando, Mendez, Piedra, Cavafe, Rodriguez; Paradela, Hernandez, Perez, Mastos; Ruiz. Técnico: Pablo Elier Sanchez.

Desfalques

Uruguai

Franco Israel foi dispensado para férias.

Cuba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?