Universidad Católica x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na internet

Precisando de apenas um empate para garantir a classificação para as oitavas de final da , o visita a , às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do torneio. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI!



QUANDO SERÁ?

JOGO Universidad Católica x Internacional DATA Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 LOCAL Estádio San Carlos de Apoquindo - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Internacional precisa apenas de um empate para assegurar a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet terá o retorno de Musto, enquanto Johnny, segue fora.

O ocupa a vice-liderança do grupo com oito pontos.

Já a Universidad Católica entra em campo com time titular, tendo como desfalque apenas Luciano Aued, lesionado.

Provável escalação do Internacional: Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Provável escalação da Universidad Católica: Matías Dituro; Rebolledo, Lanaro, Huerta, Parot; Saavedra, Fuenzalida, Pinares; Lezcano, Zampedri e Edson Puch.

COPA LIBERTADORES 2020: RETROSPECTO

No grupo E, o Internacional aparece na vice-liderança com oito pontos: duas vitórias, dois empates e uma derrota, em cinco jogos disputados.

JOGOS DO INTERNACIONAL NA LIBERTADORES

Internacional 3 x 0 Universidad Católica - 3 de março de 2020

0 x 0 Internacional - 12 de março de 2020

Internacional 4 x 3 América de Cali - 16 de setembro de 2020

Internacional 0 x 1 Grêmio - 23 de setembro de 2020

América de Cali 0 x 0 Internacional - 29 de setembro de 2020

Universidad Católica x Internacional - 22 de outubro de 2020

JOGOS DA UNIVERSIDAD CATÓLICA NA LIBERTADORES

Internacional 3 x 0 Universidad Católica - 3 de março de 2020

Universidad Católica 1 x 2 América de Cali - 10 de março de 2020

Universidad Católica 2 x 0 Grêmio - 16 de setembro de 2020

América de Cali 1 x 1 Universidad Católica - 23 de setembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Universidad Católica x Internacional - 22 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO INTERNACIONAL NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Internacional participa pela 13ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 123 jogos, a equipe acumula 60 vitórias, 34 empates e 29 derrotas, com 181 gols marcados e 112 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 70% 2015 Semi 63,89% 2012 Oitavas de final 43,33% 2011 Oitavas de final 58,33% 2010 Campeão 64,29% 2007 Fase de grupos 55,56% 2006 Campeão 69,05% 1993 Fase de grupos 25% 1989 Semi 58,33% 1980 Vice 66,67% 1977 Segunda fase 60% 1976 Fase de grupos 58,33%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Grêmio Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 Internacional 1 x 1 Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 18h (de Brasília) RB x Internacional Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 21h (de Brasília)

UNIVERSIDAD CATÓLICA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Univ. Chile 4 de outubro de 2020 Univ. Católica 1 x 1 Univ. Concepcion Campeonato Chileno 10 de outubro de 2020

