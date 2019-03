Torcida do PSG protesta em treino e conversa com jogadores

O primeiro treinamento do Paris St. Germain após a eliminação da Champions League ocorreu sob clima hostil. Segundo relatos da imprensa francesa, cerca de 500 torcedores membros de organizadas tiveram acesso ao Parc des Princes, onde a atividade estava sendo realizada neste domingo por questões de segurança, por serem sócios do clube.

Os jogadores receberam vaias durante o treino e líderes do elenco como Marquinhos e Thiago Silva conversaram com a torcida. A atividade estava fechada para a imprensa.

Adrien Rabiot foi o principal alvo das hostilidades. O volante não vem participando de partidas do PSG e deve deixar o clube ao fim da temporada. O único atleta a receber aplausos foi o centroavante Edinson Cavani.

Foram exibidas no estádio faixas em que os torcedores pediam "respeito" e chamavam o time de "vergonha". Os organizados ainda cantaram que "Paris somos nós".

O elenco voltou aos treinos neste domingo no Parc des Princes diante de 500 membros do @Co_Ultras_Paris, que conversaram com os jogadores antes da sessão. pic.twitter.com/rnB0c54zwT