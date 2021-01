Torcida do Flamengo protesta na porta do Ninho do Urubu

Sem paciência com o time, torcedores se reúnem na porta do CT e protestam contra jogadores e diretoria

A porta do Ninho do Urubu é mais uma vez placo de protestos da torcida do , que acontecem na tarde desta terça-feira (12). Desta vez, no entanto, mais torcedores marcam presença na entrada do CT.

Ciente dos protestos, o Flamengo reforçou o policiamento.

Policiamento reforçado na porta do Ninho do Urubu #Flamengo pic.twitter.com/1zM3mTkH5f — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 12, 2021

A insatisfação da torcida não é de hoje, depois da derrota para o e antes do revés para o Ceará, torcedores já haviam marcado presença no Ninho e levaram até faixas em forma de protesto.

Outra faixa é direcionada ao elenco com os dizeres:



"Time frouxo"



📸 @aquieflamengo2 pic.twitter.com/dpAbQZgvXg — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 10, 2021

Em dezembro, depois das eliminações na Copa do e na , torcedores também foram protestar na porta do Ninho do Urubu.