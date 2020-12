Ninho do Urubu amanhece com protesto de torcedores: "o SUS é melhor que o DM"

Torcedores levaram faixas externando insatisfação com o elenco; diretoria também recebeu críticas

As eliminações na Copa do e na da América ainda repercutem no . Na manhã deste sábado (5), a entrada do Ninho do Urubu amanheceu com faixas de protesto de torcedores.

Os dizeres foram direcionados ao elenco e ao departamento médico, que "ganhou" uma faixa em comparação com o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil:

"O SUS é melhor que o DM".

Algumas faixas colocadas pelos torcedores na porta do Ninho do Urubu



📸 @aquieflamengo2 pic.twitter.com/pj9f9wEYY4 — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 5, 2020

Os torcedores também colocaram uma faixa dizendo que as conquistas de 2019 não apagavam os fracassos em 2020.

Ainda na porta do CT do Flamengo, torcedores explicaram os motivos do protesto e reclamaram da "briga de egos" dentro da diretoria.

"Braz, Bap, briga de ego lá dentro. Departamento médico não recupera ninguém. Entra em campo e é desclassificado só para time frouxo igual , ... time entra em campo sem vontade de ganhar", protestaram.

“Braz, Bap, briga de ego lá dentro... departamento médico não recupera ninguém... entra em campo e é desclassificado só pra time frouxo igual São Paulo, Racing... time entra em campo sem vontade de ganhar”



As reclamações dos torcedores pic.twitter.com/4bZUMCrBa7 — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 5, 2020

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo neste sábado (5), no estádio Nilton , contra o , em busca de uma vitória para tentar acalmar os ânimos no Ninho do Urubu e diante de parte da torcida.