Torcida do Benfica “perdoa” Jorge Jesus e implora pelo retorno do técnico

O clube vermelho de Lisboa viu o Porto lhe roubar a primeira posição no Campeonato Português

Anos antes de chegar ao para recolocar o em sua posição de protagonismo, Jorge Jesus fez algo parecido no : acabou com a hegemonia nacional do e lutou por títulos continentais com os Encarnados. Ao final de sua passagem, em 2015, JJ acumulou um total de dez títulos, entrando para a história benfiquista como treinador mais vezes campeão no clube.

Entretanto, a despedida do Estádio da Luz foi com polêmica e de forma que revoltou os torcedores encarnados. Afinal de contas, Jorge Jesus trocou o lado vermelho de Lisboa pelo verde, aceitando oferta para comandar o . As suas três temporadas em Alvalade não foram das mais felizes, mas o tempo e, especialmente, as fases atuais de Benfica e do próprio Jorge Jesus fizeram a cicatriz se fechar de vez.

Nesta segunda-feira (02), após empate por 1 a 1 com o Moreirense, pela 23ª rodada do Campeonato Português, o Benfica perdeu a liderança para o Porto (que bateu o Santa Clara por 2 a 0) e os torcedores não esconderam a revolta: foram às redes sociais pedindo a cabeça do técnico Bruno Lage, manifestando o “perdão” em relação a Jorge Jesus e pedindo o retorno do treinador do Flamengo.

Jorge Jesus volta ao Benfica, estás perdoado! — Ricardo Freitas (@ricarduu05) March 2, 2020

Agora é que o Bruno Lage vai arder 😂😂 preparem-se para ver já manchetes com Jorge Jesus e outros treinadores perto de assinar pelo o Benfica😂😂 — João Antunes (@jp_antunes_34) March 2, 2020

Só sei que nada sei...

Quem diria em 2013 que o Benfica ia estar a jogar assim como tem jogado.

Aliás, nem é preciso recuar tanto, há uns meses atrás voltava-se acreditar num Benfica que Jorge Jesus trouxe, um Benfica capaz de passar uma Jeventus de Pirlo com 9 jogadores. — Acácio Pinho (@AccioMcp) March 2, 2020

Se o Benfica não é campeão Jorge Jesus volta — Jack (@rjackm8) March 2, 2020

Atual campeão português, o Benfica está com 58 pontos, um a menos em relação ao Porto.