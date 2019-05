Kroos renova com Real Madrid em início de reformulação de Zidane

Alemão sobrevive à reformulação de elenco e segue como homem de confiança de Zinedine Zidane

Nome de confiança de Zinedine Zidane no , o meia Toni Kroos renovou seu contrato com o clube merengue até 2023.

O Real Madrid deve passar por uma intensa mudança no seu elenco nos próximos meses após uma temporada desastrosa, mas o técnico francês optou por manter o alemão de 29 anos como a base do seu meio-campo.

“Hoje é um dia muito feliz”, disse Kroos em espanhol, língua que pouco usa ao conversar com a imprensa, ao comentar a renovação. “Tive muitas vitórias aqui, doze títulos nos últimos anos, e estou confiante que vamos vencer mais nas próximas temporadas.

“Este ano nenhum jogador do time jogou no seu melhor nível”, disse o alemão. “Somos humanos, acho natural que isso aconteça depois de ganhar três Champions seguidas. Agora estamos motivados para melhorar no ano que vem e estou feliz por ficar aqui mais quatro temporadas”, finalizou.