Tite recorre a carinho de corintianos e pede paciência de torcedores em Itaquera

Técnico usa história vitoriosa no Corinthians para transferir paciência e apoio à seleção brasileira contra o Peru, na Copa América

Tite tem uma relação forte com a torcida do , principalmente pelas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2012. E neste sábado, diante do , às 16h, ele espera transferir esse sentimento do corintiano para a seleção brasileira no confronto válido pela terceira rodada da .

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, na Arena Corinthians, palco do jogo, o treinador brasileiro não se acanhou em pedir paciência à torcida, apostando que haverá uma boa proporção de corintianos no sábado.

“Se eu tiver um pouquinho do carinho do torcedor [corintiano] peço que ele transponha [esse carinho] para o atleta jovem [da seleção], que cria uma expectativa muito grande e sabe o que pode dar para uma nação. Mas que o torcedor dê também [esse carinho] para o atleta; o atleta sente, o técnico sente. Que ele [torcedor] possa passar [carinho]”, pediu Tite.

O duelo com o Peru marca o retorno da seleção a depois da recepção fria na abertura da Copa América, na vitória por 3 a 0 sobre a , no Morumbi. As vaias marcaram a ida da equipe para o vestiário no intervalo. Oito dias depois, o time retorna à capital paulista, mas para inaugurar a Arena Corinthians como sede da Copa América.

“Tenho orgulho daqui, da minha passagem, da forma como trabalhei [no Corinthians]”, emendou Tite, de volta à antiga casa e torcendo para encontrar um público mais quente. E paciente.