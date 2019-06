Não se engane com hino ou gols: torcida foi fria e só esquentou para vaiar seleção

Brasil começou a Copa América num Morumbi em silêncio que se uniu mais para vaiar o 0 a 0 no intervalo do que para empurrar a seleção de Tite

Parecia que o estádio ia inflamar. O hino à capela parecia o indício de que a seleção brasileira teria um estádio animado a seu lado contra a . Só parecia. Nem os gols no segundo tempo salvaram. Assim que a bola rolou, o Morumbi ficou em silêncio. No intervalo, com 0 a 0 no placar, as arquibancadas acordaram, mas para vaiar o time de Tite nesse início de . O venceu por 3 a 0, mas encontrou um estádio frio.

Em 2013, na , o hino à capela segurado pelas vozes dos torcedores se tornou um símbolo da seleção brasileira à época comandada por Felipão. Faltava um ano para a em casa, as ruas haviam presenciado as Jornadas de Junho. Na final contra a , no Maracanã, o técnico Vicente del Bosque admitiu que essa postura havia intimidado seu time.

Nesta sexta-feira, se uma seleção ficou intimidada foi a brasileira, com o silêncio. A torcida foi tomada pelo desânimo. No primeiro tempo, as principais manifestações foram os condenáveis gritos homofóbicos para o goleiro Lampe Porras nos tiros de meta. Também houve um ensaio de hino do por torcedores tricolores, instigando rivais de outros times a vaiarem.

Na volta do intervalo, houve boa vontade de alguns setores do Morumbi para tentar apoiar a seleção. Aí o VAR ajudou: o pênalti marcado com ajuda do árbitro de vídeo foi convertido por Coutinho e o estádio todo comemorou. O camisa 11 fez o segundo logo na sequência. Empolgação à vista?

A festa, porém, não durou cinco minutos. Mesmo com 2 a 0 no placar, o Morumbi continuou quieto. É sabido que a torcida brasileira não tem músicas tradicionais que embalem a seleção nos estádios. Só que desta vez nem os gritos curtos apareceram.

Duas tentativas de "leleô, leleô, Brasil" não duraram um minuto. A música que ficou famosa na Copa do Mundo da , citando as cinco conquistas do Brasil (ÔÔÔÔ 94 Romáriôôô, 2002 Fenomenôôô, primeiro pentacampeão, único pentacampeão...) também foi entoada, mas não pegou.

Aos 39min, Cebolinha arrancou pela esquerda, puxou para o meio e bateu no canto. Belo gol, gritado por todo estádio. E um minuto depois? Silêncio. No apito final, os aplausos para o Brasil não passaram de cinco segundos.

O clima, entretanto, pouco importou na opinião de Coutinho: "Faz parte. A torcida quer que a gente ganhe, que jogue bem e por isso é uma cobrança deles. A gente quer sempre o apoio, mas aqui no campo a gente se blinda (...) O importante é só o jogo", disse para o SporTV após a partida.

A renda que superou R$ 22 milhões significou um recorde do futebol brasileiro, mas as 47 mil pessoas que contribuíram para essa bilheteria no Morumbi não se fizeram ouvir. Não houve química entre seleção brasileira e torcida paulista na abertura da Copa América.