Tite fica na seleção mesmo se perder Copa América, diz presidente da CBF

Muito tem sido falado que se Tite perder a Copa América ele poderia deixar a Seleção

Tite permanecerá na Seleção brasileira independente do resultado da , é o que confirmou Rogério Caboclo, presidente da CBF. Em entrevista à SporTV, o mandatário, que está em um congresso da FIFA, na , demonstrou confiança no treinador da equipe.

"Voltei a falar para o Tite no último sábado: ele tem contrato até a Copa do Qatar e até lá a gente conta com ele. Não há treinador mais experiente e mais qualificado que ele, com tudo que já fez até hoje. O Tite fica com a gente independentemente do resultado [na Copa América]", disse Caboclo.

O presidente reconheceu a imensa pressão que existe sobre o escrete canarinho para vencer o torneio em casa.

"Pressão existe, o título é querido e todo mundo carrega isso, jogadores, comissão técnica. Estão todos preparados para trabalhar pelo título", disse o dirigente.