O que a Seleção ganha com Fernandinho como opção a Arthur?

O veterano do Manchester City foi testado substituindo o jovem do Barcelona nos treinos antes do amistoso contra o Qatar

Nos trabalhos realizados no campo de treinamento da Granja Comary, fechados para a imprensa, Tite efetuou duas mudanças interessantes na equipe titular – escalada ainda sem as presenças do goleiro Alisson e do atacante Roberto Firmino, que foram campeões da pelo e ainda não se uniram ao grupo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Na ponta-direita, tirou Richarlison para testar a velocidade de David Neres. A grande diferença entre os dois está na característica: o primeiro consegue fazer a função como atacante de referência, enquanto o segundo alterna as qualidades pelas extremidades e como meia. Mas foi a mudança feita no meio-campo que pode mostrar como o pode mudar a sua postura se tiver a necessidade de criar mais chances de gol: a troca de Arthur por Fernandinho.

O jovem jogador do , um dos maiores destaques desta última temporada na , vem atuando como titular e ajuda tem como característica ditar o ritmo no meio-campo no 4-3-3 com variações para 4-1-4-1.

Este deve ser a Seleção que encara o ! Quem gostou? 🇧🇷 pic.twitter.com/PIjOciMfop — Goal Brasil (@GoalBR) 2 de junho de 2019

“Teve mescla, meio tempo Arthur, meio tempo Fernandinho”, disse Tite durante a entrevista coletiva da última segunda-feira (03), deixando claro que o titular no amistoso desta quarta (05) contra o Qatar deverá ser Arthur: “a tendência é a equipe que começou (o treino)”, explicou.

Em característica, é possível imaginar um Brasil ligeiramente com mais chegadas ao ataque com a eventual entrada de Fernandinho durante um segundo tempo. O motivo está no desempenho do meio-campista do ao longo desta temporada, na qual foi um dos destaques do time campeão inglês.

Jogador Gols Assist. Passes-chave Finalizações completas Finalizações certas Toques na área oposta Fernandinho 1 3 31 32 8 30 Arthur 0 2 28 6 4 17

Considerando todas as competições disputadas na temporada 2018-19 pelos seus respectivos clubes, Fernandinho participou de mais gols deu uma assistência a mais do que Arthur (3 a 2) e fez um gols – contra nenhum do antigo jogador do . Mas acima de tudo, o veterano consegue pisar mais vezes na área adversária, cria mais chances e finaliza mais – ou seja, pode aumentar o volume ofensivo do time em determinado cenário.

Não muda tanto o time em forma, mas o faz em característica.