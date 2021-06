Tiago Nunes se recupera da Covid-19 e volta a comandar o Grêmio

Além do treinador, Rafinha, Ferreira e Diego Souza também estão aptos para voltar às atividades

A semana gremista abre com boas notícias para o torcedor, o técnico Tiago Nunes e os jogadores Rafinha, Ferreira e Diego Souza estão recuperados do covid-19 e retomaram as atividades no treino desta segunda-feira (7), no CT Luiz Carvalho. O treinador e os jogadores já estão à disposição para o jogo desta quinta-feira (10), contra o Brasiliense, partida de volta da Copa do Brasil.

Na primeira partida, disputada na Arena do Grêmio, o Tricolor venceu por 2 a 0 e joga até por uma derrota de um gol de diferença, que mesmo assim garante classificação.

Mesmo com a vantagem, o técnico Tiago Nunes deverá escalar força máxima para o jogo de Brasília. No Campeonato Brasileiro o Tricolor voltará a jogar no próximo domingo (13), contra o Athlético-PR, em Porto Alegre.

Em relação aos demais profissionais que testaram positivo para covid-19, o Grêmio ainda tem em recuperação o atacante Luiz Fernando, o volante Darlan, o meia Pedro Lucas, o zagueiro Rodrigues e o goleiro Gabriel Chapecó. Além do treinador de goleiros Mauri Lima e do auxiliar técnico Evandro Fornari.