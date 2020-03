Thiago Almada: o próximo grande meia da Argentina que está no radar do City

Jovem de 18 anos foi criado em uma das áreas mais notórias de Buenos Aires e já acumula 40 aparições pelo Vélez Sarsfield

No começo do século XXI, Fuerte Apache deixou de ser um dos bairros mais carentes e temidos de Buenos Aires para, de repente, se tornar famoso por produzir um dos melhores jogadores da história recente da .

Carlos Tevez superou a educação difícil que muitas vezes encontrava para se tornar um dos atacante mais temidos do mundo, acumulando fãs no , , e .

E enquanto Tevez escrevia seu legado, no mesmo bairro em que foi criado aparecia um novo talento do futebol, que agora está a caminho de se tornar um grande nome do esporte.

Nascido em abril de 2001, Thiago 'Guayo' Almada passou sua infância com grande amor pelo futebol e ganhando dinheiro vendendo frutas e vegetais de porta em porta para seus vizinhos. entre amigos às vezes eram interrompidas por tiros no bairro. Almada também passava boa parte do tempo com seus avós enquanto seus pais trabalhavam.

“Passei toda minha infância no meu bairro. Eu aprendi coisas boas e ruins lá”, disse ao Tyc Sports. “Pessoas fumavam perto de mim e eu vi pessoas andando com armas nas mãos”.

Em uma outra entrevista ao Clarin, ele adicionou: “No meu bairro existem muitos que escolhem o caminho errado. É de um jeito ou de outro, e eu tive que escolher”.

Almada escolheu o futebol. Com quatro anos ele já jogava por um clube local, o Santa Clara, onde Tevez também começou sua jornada antes de ir para o Boca.

Eduardo Hernandez treinou os dois jogadores e disse ao Clarin: “Almada é bem mais técnico. Carlitos sempre chamou a atenção por sua entrega e sua vontade. Mas, com a bola, Thiago é melhor. Em Fuerte Apache existem muitas crianças com técnica e habilidade. Muitas continuam nas ruas por razões sociais”.

Aos cinco anos, Almada foi escolhido por um clube profissional, mas não era nem o Boca nem o . Em vez disso, ele foi inscrito na academia do Vélez Sarsfield, do outro lado da Avenida General Paz, que separa a cidade de Buenos Aires do território provincial.

Claramente acima dos outros jovens, Almada fez seu caminho pelas categorias de base até estrear no profissional, em agosto de 2018, quatro meses após seu aniversário de 17 anos. Em sua primeira temporada no elenco de Gabriel Heinze, o jogador fez 16 aparições, contribuindo com três gols e duas assistências.

Tendo acompanhado o elenco que foi à na de 2018, Almada foi chamado para o elenco sub-20 da Argentina para a disputa da , no verão de 2019. Apesar de ser o jogador mais jovem do plantel, ele foi um dos grandes destaques da equipe que terminou como vice-campeã do torneio.

As exibições de Almada por seu clube e sua seleção chamaram a atenção do Manchester City, que fez uma oferta de 20 milhões de euros para levar o meia ao Etihad Stadium. Guardiola foi citado como sendo um grande fã do jovem, mas o Vélez não estava disposto a negociar sua jóia mais preciosa.

Então, discussões ferozes começaram a acontecer entre o clube e a imprensa, que dizia que o jovem deixaria a equipe argentina. O ex-defensor do Manchester United, Heinze, chamou um jornalista de mentiroso publicamente, após informações envolvendo o futuro do garoto.

A novela finalmente terminou com Almada assinando um novo contrato de quatro anos com seu clube, com multa rescisória de 25 milhões de euros.

Nesta temporada, Almada soma cinco gols e duas assistências em 22 aparições com o Vélez, que briga para terminar na terceira colocação do , atrás apenas de River Plate e Boca Juniors.

Mesmo mostrando um talento incrível, ele também deu sinais de que está amadurecendo mentalmente. Inclusive, ele marcou um gol de pênalti que evitou a eliminação do Vélez na primeira rodada da , em fevereiro.

As comparações com Messi e Maradona não deixam de acontecer, tamanha a habilidade do jovem com a bola nos pés. Almada, no entanto, tem outros jogadores como fonte de inspiração.

Tevez com certeza é um deles. Mas o jovem também falou sobre como ele observa e tenta aprender com Eden Hazard, do . Ele também idolatra, Juan Roman Riquelme, ex-craque do Boca. O ex-jogador, inclusive, convidou Almada para um churrasco em sua casa, depois de ver ele atuar em uma partida pelo Vélez.

A tendência é que Almada deixe sua terra natal rumo a Europa em breve. O City segue sendo o destino mais provável, mesmo tendo falhado na contratação do jovem 12 meses atrás. Enquanto isso, os torcedores argentinos ficam no aguardo para que ele volte para liderar a seleção nacional de seu país.