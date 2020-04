The English Game: o que é verdade e o que é fake na série da Netflix

Fergus Suter e Jimmy Love existiram? Fizeram parceria? Tire suas dúvidas sobre os eventos relatados na série sobre as origens do futebol

Em meio a suspensão dos jogos de futebol, por causa da pandemia do novo coronavírus, um novo seriado da Netflix chamou a atenção dos fãs do Esporte Bretão.

“The English Game” estreou recentemente e conta a história dos primórdios do futebol, a briga entre o amadorismo dos lordes com o profissionalismo dos operários e muito mais.

Mas ainda que apresente imagens interessantes e um excelente trabalho para recriar as chuteiras, camisas e utensílios do jogo, o roteiro está longe de entregar fatos absolutamente reais. Pensando nisso, listamos abaixo quais fatos que aparecem no “The English Game” aconteceram de verdade. Obviamente o conteúdo contém “spoilers”, então se não tiver visto a série é só guardar com carinho este link e voltar depois!

Suter e Love chegaram juntos ao Darwen?

A história do seriado começa com dois amigos escoceses, Fergus Suter e Jimmy Love, chegando à cidade inglesa de Darwen, em Lancashire, para jogarem pelo time homônimo – com pagamentos sendo feitos debaixo dos panos em meio à proibição do profissionalismo no futebol da época.

Na verdade, os registros mostram que Jimmy Love chegou a Darwen antes de Suter, que ao invés de ter sido contratado teria pedido para jogar na equipe inglesa – ciente do sucesso que Love vinha tendo.

Ou seja: é falso que Suter e Love chegaram juntos a Darwen.

As diferenças entre o futebol escocês e inglês (verdade)

O seriado mostra os jogadores escoceses como especialistas no futebol de passe, enquanto os ingleses aparecem como “brutamontes” que apenas vão chutando a bola e apostando na força física.

Isto realmente aconteceu. Os primeiros registros da prática de um futebol que priorizava os passes curtos foi na . A popularização deste estilo, décadas depois, nos países da Europa continental, inclusive, foi uma herança que escoceses levavam quando eram contratados como treinadores ou jogadores.

O 5 a 5 entre Darwen e Old Etonians (verdade)

Depois de serem o primeiro time de operários a chegarem às quartas de final da , o Darwen se recuperou de uma derrota por 5 a 1 para conseguir empatar por 5 a 5, sendo que os jogadores do famoso Old Etonians se recusaram a jogar a prorrogação – e semanas depois bateram o Darwen.

O jogo de fato aconteceu, e sua história é destrinchada em um livro chamado “Underdogs” (cuja tradução livre é “Zebra”).

A série da Netflix apresenta um time chamado Blackburn, que contratou Suter e, posteriormente, Love. Acontece que tal equipe jamais existiu de verdade.

Na realidade, havia dois times: o Blackburn Olympic e o Blackburn Rovers – este último mais famoso e inclusive campeão da Premier League em 1995.

Blackburn foi investigado por pagar jogadores? (Verdade)

No roteiro do seriado, o Blackburn “fantasioso” chega à final da FA Cup em 1883, mas antes da final contra o Old Etonians a Football Association (FA, a federação inglesa) investigou a prática do pagamento aos jogadores.

Isso de fato aconteceu, uma vez que alguns outros times já faziam pagamentos “debaixo dos panos” para jogadores – inclusive o Blackburn Rovers, onde Suter jogou de verdade. Contudo, o profissionalismo só passou a ser aceito definitivamente pela FA em 1885.

Houve parceria Suter-Love no Blackburn? (Falso)

Fergus Suter foi para o Blackburn Rovers em 1880, mas os registros não mostram que a parceria com Jimmy Love aconteceu em nenhum dos Blackburns existentes.

O próprio paradeiro de Love é desconhecido: sua última temporada no Darwen foi em 1879, e depois os registros não mostram seu nome. Acredita-se que tenha morrido a serviço da Marinha Britânica no início dos anos 1880.

Final fantasiosa

A decisão da FA Cup de 1883, um dos pontos altos da séria, na verdade mistura a história dos dois Blackburns que existiram. Ou seja: não aconteceu como mostrado na telinha da Netflix.

O Blackburn Rovers, time de Fergus Suter, havia perdido a finalíssima de 1882 para os Old Etonians. Em 1883, foi o Blackburn Olympic que venceu, por 2 a 1, os Old Etonians. Suter conquistaria a primeira de suas três FA Cup apenas em 1884 – com o Blackburn Rovers vencendo o Queens Park.

Arthur Kinnaird virou presidente da FA? (Verdadeiro)

Sir Arthur Kinnaird, um dos protagonistas tratados como jogador do Old Etonians e um dos grandes craques de sua época, de fato acabou se tornando presidente da FA. Ele assumiu o comando da federação em 1890 e lá esteve até sua morte, em 1923.