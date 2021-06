Tensão entre Mbappé e Giroud ameaça França na Eurocopa

Os dois atacantes ajudaram os Bleus a vencer a Copa do Mundo há três anos, mas agora há uma tensão notável entre eles

A França pode ter conquistado 22 vitórias em 30 partidas que disputou desde a vitória sobre a Croácia em Moscou, três anos atrás, para vencer a Copa do Mundo, mas se aproxima de sua partida de estreia da Euro 2020 sob uma nuvem.

Antes da partida com a Alemanha, marcada para esta segunda-feira (14), uma disputa está se formando entre Kylian Mbappé e Olivier Giroud, que, se tudo der certo, poderá se tornar o artilheiro do Les Bleus nas próximas semanas.

Na verdade, Giroud tinha acabado de ficar a cinco gols da marca de todos os tempos de Thierry Henry, depois de marcar duas vezes contra a Bulgária na noite de terça-feira, quando deixou claro que não estava totalmente feliz com seu desempenho.

"Fiquei um pouco quieto porque, às vezes, corria e a bola não vinha para mim. Não estou dizendo que sempre faço as melhores corridas, mas procuro oferecer soluções", disse Giroud ao L'Equipe du Soir.



Esses comentários foram interpretados pela imprensa francesa como uma clara crítica a Mbappé - um jogador que tem sido cada vez mais forçado a rejeitar alegações de egoísmo desde que se transferiu para o Paris Saint-Germain em 2017 - especialmente quando Giroud agradeceu a Benjamin Pavard e Wissam Ben Yedder por suas assistências.

Didier Deschamps, cuja principal força como treinador da França desde que assumiu o cargo de Laurent Blanc em 2012 tem sido a união do elenco, passou os últimos dias lutando contra o fogo.

Giroud conversou com a estrela do PSG para acalmar as tensões, mas, nos treinos, a relação entre os dois tem sido notavelmente fria.

"A única tensão que sentimos é nas costas e nas pernas. Os fisioterapeutas estão lá para nos massagear e irão remover isso", brincou Paul Pogba à mídia na quinta-feira (10).

"Acho que você está falando sobre a situação entre Olivier e Kiki. Não há absolutamente nada. Pelo menos, pelo que tenho visto, não há nada.", completou.

O jornal L'Equipe relatou que Mbappé queria dar uma entrevista coletiva para responder ao jogador do Chelsea, mas o pedido foi rejeitado pelo chefe dos Bleus até este domingo (13), quando o jogador do PSG afirmou ter preferido que Giroud tivesse falado com ele em particular, em vez de transmitir suas queixas à imprensa.

"Falei com Olivier Giroud. Todo mundo sabe o que aconteceu. É verdade que fiquei um pouco afetado por isso. Mas não vamos fazer muito barulho porque estamos aqui para representar a França, isso é o mais importante.", afirmou.

"Dei os parabéns no vestiário, e ele não me falou nada. Depois, fiquei sabendo pela imprensa. É mais o fato de falar publicamente, eu teria preferido no privado, com mais conversas no vestiário. Mas isso não é um problema, são pequenas coisas. A equipe não precisa de nós para atrapalhar.", completou.

Giroud poderia ter alguma justificativa para se sentir menosprezado nos últimos dias. O jogador de 34 anos foi tratado como um substituto descartável no Chelsea no ano passado e teve uma prorrogação de contrato acionada pelo clube de Stamford Bridge, aparentemente contra sua vontade.



"Quero deixar claro que o Chelsea reativou a cláusula em abril e recentemente a anunciou para cumprir as regras da Premier League", explicou Giroud durante uma coletiva de imprensa.

A nível de seleção, ele ofereceu excelentes desempenhos e liderou o ataque com sucesso na vitória da França na Copa do Mundo de 2018.

O futuro de Mbappé também é incerto, é claro. O seu contrato com o PSG termina no próximo verão europeu, mas a sua transferência de sonho para o Real Madrid é complicada pelas restrições financeiras dos espanhóis.

No entanto, sua euforia nas redes sociais quando Karim Benzema foi nomeado para o time, sem dúvida, não ajudou o humor de Giroud. Poucas horas depois do anúncio, ele postou uma imagem com Photoshop em que cumprimentou o atacante do Real Madrid com vários emojis.

Durante anos, após seu sucesso na Copa do Mundo de 1998 e na Euro 2000, o maior problema da França não foi a falta de talento, foi fazer com que seus talentos de classe mundial caminhassem na mesma direção.