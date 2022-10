Os critérios de desempate da fase de grupos da Copa do Mundo

Veja como equipes com mesma quantidade de pontos podem se classificar para o mata-mata do Mundial

A Copa do Mundo é o evento mais esperado do mundo do futebol, e chegamos no ano de sua disputa. A briga pelo título é intensa e emocionante, e claro que todos querem chegar à máxima honraria, no entanto, antes é preciso passar pela fase de grupos.

Pela última vez, a Copa do Mundo vai reunir 32 seleções de todo o planeta para a disputa do título no Qatar. Elas estarão divididas em quatro grupos de quatro times cada e vão jogar entre si apenas uma vez. Ou seja, serão apenas três jogos para definir os dois classificados para o mata-mata e os dois times que já estarão eliminados na primeira fase, de forma que a chance de um empate de pontos acontecer é grande.

Como é o desempate na fase de grupos da Copa do Mundo?

No entanto, já pensando na possibilidade de mais de uma seleção terminar a primeira fase com a mesma pontuação, a Fifa já definiu os critérios de desempate. São duas listas, a primeira com três tópicos, e que espera-se que seja o suficiente, mas, para o caso de não ser, uma outra lista, mais aprofundada, foi feita.

Assim, seguindo a ordem mostrada, os critérios são:

Maior pontuação conquistada Maior saldo de gols considerando todos os jogos da fase de grupos Maior número de gols marcados considerando todos os jogos da fase de grupos

Na maioria das vezes essa lista mais "simples" é o suficiente para definir quem vai avançar para o mata-mata e quem vai ficar pelo caminho - ou quem vai se classificar em uma colocação melhor. No entanto, caso as equipes sigam empatadas após a aplicação destes critérios, segue-se para a segunda parte: