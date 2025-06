Técnico brasileiro da Arábia Saudita sub-20 fala sobre empate com Brasil

Jogo terminou em 1 a 1, com equipe árabe reagindo após sair atrás no placar; técnico Marcos Soares destaca evolução do time para o Mundial no Chile

Em um amistoso preparatório para o Mundial Sub-20 do Chile, que acontece em setembro, a Seleção da Arábia Saudita enfrentou o Brasil neste sábado (7) e conseguiu um empate em 1 a 1, em partida disputada no Egito. O Brasil, atual campeão sul-americano da categoria, abriu o placar, mas os sauditas reagiram e garantiram a igualdade.

O técnico Marcos Soares, brasileiro que comanda a seleção sub-20 da Arábia Saudita, destacou a importância do duelo contra uma potência do futebol mundial e elogiou a reação de sua equipe.

"Para os nossos atletas foi muito importante poder jogar contra a seleção brasileira, que é a atual campeã sul-americana. É uma experiência muito rica e pouco comum para o nosso país", afirmou Soares. "O jogo, como esperado, foi bastante difícil e fiquei muito orgulhoso com a performance da minha equipe. Isso mostra que estamos no caminho correto na evolução do time para o Mundial sub-20 no Chile."

O treinador também enalteceu o espírito competitivo do time, que conseguiu igualar o placar após sair atrás. "Bacana também termos saído atrás no placar e conseguirmos igualar com um belo gol. Não é fácil estar atrás contra uma equipe tão forte e se manter equilibrado e competitivo", comentou.

Soares lembrou ainda os títulos recentes da seleção saudita sub-20, como a Copa do Oeste da Ásia e o vice-campeonato da Copa da Ásia sub-20, perdido nos pênaltis para a Austrália. "Essa equipe tem evoluído bastante. Já foi campeã da Copa do Oeste da Ásia e depois vice-campeã da Copa da Ásia sub-20 contra a Austrália", destacou.

O brasileiro, que já treinou as categorias de base do Santos, Botafogo (sub-20) e do Corinthians (sub-17), além de ter comandado o Al-Hilal sub-17 antes de assumir a seleção saudita, falou sobre sua adaptação ao país. "Estou há quase três anos por aqui e tenho muito orgulho do quanto os meninos evoluíram. É um grupo fantástico que merece desfrutar dos resultados que tem conseguido", disse. "Importante dizer o quão bem me adaptei à vida por aqui na Arábia e o quanto me tratam bem. Aliás, é um povo que adora os brasileiros."

O amistoso serviu como teste importante para ambas as seleções em preparação para o Campeonato Mundial sub-20, que será realizado no Chile em setembro.