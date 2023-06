Taubaté x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela sexta rodada do torneio estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Taubaté e São Paulo se enfrentam na tarde desta terça-feira (6), a partir das 15h (de Brasília), no Joaquinzão, em Taubaté, pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Real Brasília por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo volta as suas atenções para a disputa do Paulistão. No momento, a equipe ocupa a sexta posição, com nove pontos. Em seis jogos disputados, foram três vitórias e duas derrotas.

Do outro lado, o Taubaté ocupa a quarta posição com 10 pontos e chega embalado com três vitórias e um empate. A única derrota aconteceu na primeira rodada, quando foram derrotados pelo RB Bragantino por 2 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Michelle; L. Alves, Ana Alice, Mimi e Ariane; Maressa, Rafa Mineira e Robinha; Glaucia, Isa e Naná. Técnico: Thiago Viana.

Taubaté feminino: Baiana; Neguinha, Mariana Domingos, Tatá, Leka, Gi, Keke, Cacá, Carol Franco, Daiane, Joice. Técnico: Arismar Júnior.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Taubaté

Não há desfalques confirmados.

Quando é?